Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Güney Kıbrıs’taki elektrik fiyatının çok pahalı olduğunu belirtti.

Alithia gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, Dış Rumlar Kongresi’nde enerji konusunda yapmış olduğu konuşmaya yer verdi.

Habere göre Papanastasiu, Güney Kıbrıs’taki elektrik fiyatının çok yüksek olduğuna dikkati çekerken elektriğin kilovat saat başına 35-40 sent olduğunu, Avrupa’nın en pahalı ülkesinde ise bunun 15 sent olduğunu söyledi.

Dış Rumları, hidrokarbon ve enerji politikası konusunda bilgilendiren Enerji Bakanı, enerji sektöründe şu anda Güney Kıbrıs’ın önünde önemli sıkıntıların bulunduğunu, bu sıkıntıların başarılı bir şekilde aşılmasının, çoğu durumda ekonominin sürdürülebilir kalkınması ayrıca Avrupa ve geniş bölgenin yeni enerji çehresinde ülkenin konumunun güçlendirilmesi için ön koşul olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan’ın güneş parklarıyla dolduğunu ve yeşil enerji ürettiğini ifade eden Papanastasiu, elektriğin ise 0.5 kilovat saat olduğuna dikkati çekerken Güney Kıbrıs’ın gitmesi gereken çok yolun bulunduğunu da söyledi.

Türkiye’nin talepleri konusundaki bir soru üzerine ise Papanastasiu, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın enerjisini bağımsız kılacak olan herhangi bir şeyi engellemeye çalıştığını ileri sürdü.

Papanastasiu, Türkiye’nin Kıbrıs’ın çevresinde KKTC ve Türk kıta sahanlığına ait olduğunu iddia ettiği bölgeleri, sanki Güney Kıbrıs bir devlet olarak yokmuş gibi gösterdiğini de savundu.

Papanastasiu Güney Kıbrıs’ın doğal zenginlikten faydalanması için akılcı bir şekilde bu konuyu ele alması gerektiğini söyledi.