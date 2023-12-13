Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayı büyük endişeyle takip ettiğini belirterek acil insani ateşkes çağrısını yinelediğini bildirdi.

Vatikan'da çarşamba günleri halka açık genel kabul oturumu yapan Papa, burada yaptığı konuşmada, "İsrail ve Filistin'deki çatışmayı büyük endişe ve acıyla takip etmeye devam ediyorum. Acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum. Orada çok fazla acı var." dedi.

Papa Franciscus, "İlgili tüm tarafları müzakerelere devam etmeye teşvik ediyorum. Gerçekten tükenmiş ve ihtiyaç halindeki Gazze halkına insani yardım ulaştırılması konusunda herkesin acilen kararlılık göstermesini rica ediyorum." diye konuştu.

Papa, tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısı da yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri, inananlardan Ukrayna için yine barış dilemeyi unutmamalarını istedi.

-Papa Franciscus istifa etmeyi düşünmüyor

Papa, Meksika kanalı "N+"ya verdiği özel demeçte de bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği için hakkında çıkan "selefi Papa 16. Benediktus gibi istifa edebilir" söylentilerine yanıt verdi.

"Şu an için istifa etmeye niyetim yok." diyen 86 yaşındaki Papa Franciscus, hakkındaki iddiaları yalanladı.

Papa Franciscus, Hz. Meryem'e duyduğu büyük bağlılık dolayısıyla mezar yerini, Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda hazırlattığını ayrıca papalık cenaze törenlerinin sadeleştirilmesini istediğini sözlerine ekledi.

Papa, Aralık 2022'de İspanya'nın ABC gazetesine verdiği röportajda ise sağlık sorunları sebebiyle görevini yerine getirememe ihtimaline karşın istifa mektubunu 9 yıldır hazır beklettiğini ifade etmişti.

Solunum yollarındaki rahatsızlık sebebiyle 25 Kasım’da Roma'daki Gemelli Hastanesinde kontrolden geçen, bazı seyahatlerini ve programlarını iptal etmek durumunda kalan Papa, son günlerde programlarını eskisi gibi sürdürmeye başlamıştı.

Papa Franciscus, mart ayında solunum yolu enfeksiyonu tedavisi, haziran ayında dise kesi yeri fıtığına yönelik karın duvarına protez yerleştirilmesi ameliyatı için bir süre Gemelli Hastanesinde yatmıştı.