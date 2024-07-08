Avrupa turizm sektörünün korona virüs pandemisi esnasında yaşanan sert düşüşün ardından toparlandığı belirtildi.

Alithia gazetesi “Qatar Tribune’in” haberine atıfta bulunarak Covid-19 dolayısıyla yaşanan durgunluğun ardından Avrupa’nın tümünde turizm sektörünün pandemi öncesi dönemdeki seviyelere yaklaşarak 2023-2024 yıllarında toparlandığını yazdı.

Haberde bazı ülkelerde, pandemi öncesindeki seviyelerin aşıldığı da belirtildi.

Yabancı ziyaretçilerin 2024 yılının ilk üç ayındaki konaklamaların yüzde 45’ini temsil ettiğini ancak AB ülkeleri arasında büyük farklılıklar olduğunu da kaydeden gazete, konaklayan yabancı ziyaretçilerin büyük bir kısmının Malta (%91), Güney Kıbrıs (%87), Lüksemburg (%82) ve Avusturya’da (%78) kayda geçirildiğini ekledi.