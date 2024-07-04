Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Lübnan savaşının yayılması, Güney Kıbrıs’a karşı yapılan tehditler konusunda açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesine göre Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Kıbrıs’ın, coğrafik olarak yaşamayı öğrenmeleri gereken belirli bir bölgede bulunduğunu ifade ederek, bu dönemde bölgede gerginliklerin yaşandığının bir gerçek olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın sorunlara çözüm bulmaya çalışan aynı zamanda bölgede barış ve refah ortamının yaratılması için ortaya çıkan çalışmalara ve süreçlere katılan bir ülke olduğunu söyleyen Palmas, “50 yıldır işgal altında bulunan bir ülkeyiz, kendi kendimizi ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarını korumayı biliyoruz” şeklinde de konuştu.

Palmas, uluslararası meselelerin, çatışmalarla değil siyasi diyalogla çözümlenebileceğini ifade etti.

Herhangi bir felaket niteliğinde bir şey olması durumunda Güney Kıbrıs’ın tavrının ne olacağı sorusu üzerine Palmas, AB üyesi bir ülke olduklarını anımsattı.

Rum Milli Muhafız Ordusu hakkında da konuşan Palmas, çağdaş, etkili ve itibarlı bir hale getirmek için RMMO’yu geliştirdiklerini, modernleştirdiklerini de ifade etti.