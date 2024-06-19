Fileleftheros gazetesi Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın, Güney Kıbrıs’ın fuardaki standının açılışını da gerçekleştirdiğini ayrıca çeşitli temaslarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Palmas, Fransız mevkidaşı Sébastien Lecornu’nun fuar kapsamında verdiği resepsiyon sırasında Fransız mevkidaşı ile kısa bir görüşme fırsatı buldu.

Palmas, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelip Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki savunma sanayiinin gelişmesi konusunu ele aldı.

Gazete Palmas’ın Sırbistan Savunma Bakanlığı Müsteşarıyla da ikili iş birliğini görüştüğünü yazdı.