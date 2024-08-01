Pakistan’ın Lahor şehrinde 3 saatte metrekareye 350 milimetre yağış düştüğü, bunun kentte son 44 yılın yağış rekoru olduğu bildirildi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Lahor genelinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Lahor’da 3 saatte metrekareye 350 milimetre yağış düştü.

Yağışın, kentte son 44 yılın rekoru olduğu belirtildi.

Şehrin Tajpura bölgesinde evleri, ana yolları ve hastaneleri su bastı.

Basına yansıyan görüntülerde, araçların, motosikletlerin ve yayaların su seviyesinin yüksek olduğu yollarda zorlukla ilerlemesi yer aldı.

Öte yandan, çok sayıda bölgede güvenlik gerekçesiyle elektrik kesintisi yapıldı.

Pakistan'da şiddetli yağışların sebep olduğu sel ve su baskınları nedeniyle son 48 saatte 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara neden oluyor.