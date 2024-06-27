Pakistan'ın güneyinde etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişi hastaneye kaldırılırken, bir haftadan kısa sürede 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da günlerdir devam eden aşırı sıcaklar özellikle başkent Karaçi'de günlük yaşamı etkilerken, sağlık yetkilileri salı günü yaptıkları açıklamada, kent genelinde hastanelere binlerce kişinin sıcak çarpması nedeniyle başvurduğunu bildirdi.

Yerel medyada, aşırı sıcakların Karaçi'de iki düzineyi aşkın kişinin ölümüne yol açtığına ilişkin haberler çıksa da hükümet, ölümlerin sıcak çarpmasıyla ilgili olduğunu henüz doğrulamadı.

Ülkenin en büyük ambulans hizmetini yürüten Edhi Vakfı'nın başkanı Faisal Edhi, bir önceki gün kentte sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybeden düzinelerce kişinin cansız bedenlerinin toplandığını bildirdi.

BBC'nin haberine göre, ülkenin ambulans servisi, Karaçi şehir morguna günde ortalama 30 ila 40 kişinin götürüldüğünü belirtirken, son altı gün içinde yaklaşık 568 ceset toplandı, bunların 141'i sadece walı günüydü.

Ölümlerin tamamının nedeni henüz kesin olarak bilinmese de Karaçi'de sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması ve nemin hissedilen sıcaklığı 49 dereceye kadar yükseltmesi nedeniyle can kaybının arttığı ifade ediliyor.

Salı günü Sindh eyaletinde sıcaklık 47 dereceye kadar yükseldi.

Yetkililer, kent sakinlerine dışarı çıkmamalarını, bol sıvı tüketmelerini ve gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını önerdi.

BBC'de yer alan haberde, acil servis biriminin başında bulunan Dr. Imran Sarwar Sheikh'in açıklamalarına da yer verildi. Buna göre, doktor, Karaçi Devlet Hastanesi'ne Pazar ve Çarşamba günleri arasında sıcak çarpması nedeniyle 267 kişinin geldiğini belirtti. Bunlardan 12'si hayatını kaybetti.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde de şehirde birkaç kişinin sıcaklar nedeniyle bayıldığı ve bazılarının daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi ancak net bir sayı açıklanmadı.

Dünya genelinde iklim değişikliğine karşı en savunmasız ülkelerden biri olan Pakistan aynı zamanda, kuzeydeki buzullar nedeniyle artan sıcaklıklarla ilişkili olarak şiddetli muson yağışları riskiyle karşı karşıya. Sıcak havanın daha fazla nem tutabilme olasılığı da musonu şiddetlendirebilir.

Bu yıl muson mevsimi Temmuz ayında başlayacak.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu'nun yayınladığı bir açıklamaya göre, muson yağışları ani sel felaketlerine yol açabilir. Kurumun uyarısı, BM’den üst düzey bir yetkilinin yaklaşık 200 bin kişinin önümüzdeki muson mevsiminden etkilenebileceğini söylediği tarihlerden iki hafta sonra geldi.

Ancak yetkililer, bu yılın yağmurlarının 2022'deki kadar ağır olmayacağını belirtiyor. O yıl yıkıcı sel felaketleri bin 739 kişinin ölümüne yol açmış, 2 milyon evi de yok etmişti.

İklim uzmanları, Güney Asya'da muson öncesi dönemde aşırı sıcaklıkların daha sık meydana geldiğini belirtiyor. Çalışma, iklim değişikliği nedeniyle bölgede aşırı sıcaklıkların şimdi yaklaşık olarak 0.85 derece daha yüksek olduğunu ortaya koyarken, bu yıl Pakistan'da normalin üzerinde yağışlar ve sıcaklık görüldü.