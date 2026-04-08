Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesle ilgili Türkiye, Çin, Suudi Arabistan, Mısır, Katar'a "paha biçilmez destekleri" için teşekkürlerini iletti.

İlgili tüm ülkelerin liderlerinin "barışa şans verme" konusunda "olağanüstü" stratejik öngörü, sağduyu ve sabır sergilediğini belirten Şerif, "Hep birlikte çalışarak bölgede ve ötesinde kalıcı barış inşa edelim." ifadesini kullandı.