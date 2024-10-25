Pakistan'ın kuzeybatısı ve kuzeydoğusunda Pakistan Talibanı (TTP) militanlarıyla çıkan çatışmalarda 1'i polis 10'u asker 11 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 19 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Hayber-Pahtunhva eyaleti Başbakanı Ali Amin Gandapur, militanların Dera Ismail Han kentinde bir kontrol noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Gandapur, TTP'nin saldırıları sonucu çıkan çatışmalarda, Dera Ismail Han kentinde 10 askerin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ayrıca, eyalet polisi, Güney Veziristan bölgesinde polis aracına düzenlenen bir başka saldırında 1 polisin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pakistan ordusu ise Bajaur ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ise 9 militanın öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Pencap eyaleti polisi ise yaptığı açıklamada, Mainwali bölgesinde polis tarafından düzenlenen bir başka operasyonda 10 militan öldürüldüğünü kaydetti.

- Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da saldırılar özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor. Pakistan Çatışma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'ne göre geçen yıl Belucistan'da militanlar en az 170 saldırı düzenledi ve bu da 151 sivil ile 114 güvenlik görevlisinin ölümüne yol açtı.