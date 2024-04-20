Pakistan'ın kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağış ve seller sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e çıktı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), ülkenin Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yaptı.

Hafta sonu başlayan yağış ve seller sonucu ölenlerin sayısının 98, yaralananların sayısının ise 89'a yükseldiği bildirilen açıklamada, yaklaşık 3 bin 261 evin zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yağışların 22 Nisan'a kadar devam edeceği ve Belucistan ile Hayber Pahtunhva'da ani sel baskınları yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

- Ne olmuştu?

Afet kurumu yetkilileri, 15 Nisan'da yaptıkları açıklamada, Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde 13 Nisan'da başlayan şiddetli yağışlar ve yıldırım isabet etmesi sonucu 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Yağışların yol açtığı sellerde çok sayıda ev hasar görürken altyapıda da ciddi tahribat oluşmuştu.

Pakistan'da 2022'de ülkenin üçte birini su altında bırakan sellerde yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 30 milyar dolarlık hasar meydana gelmişti.