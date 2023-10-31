Pakistan’ın Belucistan eyaletinde militanların polis merkezine saldırısı sonucu biri polis 5 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan’ın Turbat bölgesindeki Nasirabad Polis Merkezi’ne militanlar saldırı düzenledi.

Militanların saldırısında, inşaat çalışması için bölgeye gelen ve güvenlik gerekçesiyle polis merkezinde konaklayan 4 işçi ve bir polis yaşamını yitirdi.

Turbat'ta 14 Ekim'de işçilere yönelik terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, işçilerin güvenliği için onlara, polis merkezinde konaklama imkanı sağlama kararı almıştı.