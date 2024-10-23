Dawn gazetesinin haberine göre mahkeme, Han'ın yolsuzluk davasından tutuklu yargılanan eşi Bibi'nin kefalet talebini görüştü.

İslamabad Yüksek Mahkemesi (IHC), Han'ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandığı davada tutuklu bulunan Bibi'nin kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Han ve Bibi, 31 Ocak'ta, Han'ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerle ilgili yolsuzluk davasında suçlu bulunarak 14'er yıl hapis cezasına mahkum edilmiş, ancak nisanda mahkumiyetleri askıya alınmıştı.

Yargılandığı yolsuzluk davasında verilen tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilen Han, çeşitli suçlardan yargılandığı davalar sebebiyle 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.