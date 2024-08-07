Pakistan, bölgede yaşanan son gelişmeler ve mevcut güvenlik durumu nedeniyle Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, tüm Pakistanlıların bir sonraki duyuruya kadar Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları istendi.

Açıklamada ayrıca son gelişmeler ve bölgedeki mevcut güvenlik durumu gerekçe gösterilerek Lübnan'da ikamet eden tüm Pakistan vatandaşlarına ticari uçuşlar devam ederken ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.