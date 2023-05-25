CTP’den yapılan açıklamaya göre Özuslu, CTP heyetiyle birlikte Lefke bölgesinde Gaziveren ve Doğancı köylerini ziyaret ederek, yurttaşlarla bir araya geldi.

Özuslu’ya Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade, milletvekilleri ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

-Özuslu: “Barıştan asla vazgeçmeyeceğiz”

Ziyaretlerinde, Kıbrıs’ta barıştan ve birleşmeden asla vazgeçmeyeceklerini dile getiren Sami Özuslu, Annan Planı Referandumundan sonra Kıbrıslı Türklerin büyük kazanımlar elde ettiğini, şu anda ülke ekonomisinin de güneyden gelen paraya bağlı olduğunu belirtti..

“Kuzey Kıbrıs’ta bir firmanın hellim için AB’den tescil aldığını ancak Dışişleri Bakanlığı’nın buna karşı çıktığını” belirten Özuslu, “ara bölgede kapalı vaziyette bulunan eski Lefkoşa Havaalanı’nın olduğu yere AB’nin 60 megawatt gücünde ücretsiz güneş enerjisi santrali kurmak istediğini ancak Dışişleri Bakanlığı’nın buna da karşı çıktığını” ileri sürdü. Özuslu, "çözüm güçlerinin oluşturduğu kamuoyu neticesinde bu konuda hareketlilik yaşandığını ve ön fizibilite çalışması yapılması için uzlaşıya varıldığını" kaydetti.

Özuslu, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’nden daha çok şey talep etmesi halinde bunların da sağlanabileceğini belirtti.

Ekonomik konulara da değinen Sami Özuslu, istikrarlı bir para birimine geçişin şart olduğunu söyledi. Bu ekonomik şartlarda TL kazanan bir kişinin kiradan benzine kadar birçok harcamasının döviz üzerinden olduğunu ve bunun muhasebesinin tutulmasının zor olduğunu ifade eden Özuslu, gelirleri her ay sonu dövize endekslemek gerektiğini belirtti.

“Bu vizyona sımsıkı sarılırsak hellim gibi daha birçok ürünlere tescil alacağız” diye konuşan Özuslu, bu vizyonun desteklenmeye layık olduğunu söyledi. Toplumun çıkarları doğrultusunda bir vizyon belirlediklerini kaydeden Özuslu, “Bu emekçinin, üreticinin, sanayicinin, esnafın memurun işçinin tüm kesimlerin çıkarınadır. Biz herkesin oylarına talibiz” dedi.

25 Haziran’daki seçimin önemsiz görünmemesi gerektiğine dikkat çeken Özuslu, seçimi kazanmalarının ardından hükümeti erken seçime zorlayacaklarını kaydetti.

-Akansoy: “Adayımıza güveniyoruz, başarılı olacağız”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da, Sami Özuslu’nun çok değerli bir aday olduğunu, kendisine güvendiklerini, seçimden başarıyla ayrılacaklarını belirtti.

Doğancı’ya yerel seçimlerde CTP’ye verdikleri güçlü destekten dolayı da teşekkür eden Akansoy, seçim dönemi verdikleri sözleri yerine getirmek için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

CTP’nin bir yıldır hükümete erken seçime gitmek için çağrıda bulunduğunu anımsatan Akansoy, ülkede gidişatın iyi olmadığını, ekonominin dibe vurduğunu savundu. Üreticinin de bu kötü durumdan nasibini aldığını kaydeden Akansoy, "Kıbrıs Türk halkının bu kötü yönetimi hak etmediğini" söyledi