Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, Kıbrıs Türk halkının kavga değil, umut beklediğini ve umudu yeşertmek için aday olduğunu açıkladı. Yayınladığı kısa videoyla topluma ve diğer adaylara çağrı yapan Özuslu, temiz, kimsenin kimseyi karalamadığı ve manipüle etmediği bir seçim kampanyası dileğinde bulundu.

Özuslu’nun sözlerinin tamamı şu şekilde: “25 Haziran’da yapılacak seçimlerde aday olduğumu daha önce duyurmuştum. İlginiz ve desteğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Birbirimizi karalayıcı, suçlayıcı manipüle edici ya da müdahaleci bir seçim dönemi yerine açık, temiz, halkımıza, toplumumuza, insanımıza ne yapacağımızı anlatacağımız temiz bir kampanya diliyorum. Ben böyle davranacağım, kimseyle kavga etmeye niyetim yok. Halkımız kavga değil, umut bekliyor. Umudu yeşertmek için aday oldum.”