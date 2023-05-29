CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, “Bu ülkede kader birliği yapacaksak, bu kaderi hep birlikte değiştirebiliriz” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, ziyaretler sırasında Sami Özuslu’ya, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP İskele Örgüt Başkanı Hüseyin Öztörel ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

-Özuslu: “Bu topraklarda yaşayan herkes gerçekleri görüyor”

CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, “Birbirimize saldırmadan, birbirimizi kırmadan, dökmeden, güzel bir seçim havası geçmesini diliyorum” diyerek sözlerine başladı.

“Hepimiz bu toprakların insanlarıyız. Bu ülke güzelleşirse, ekonomisi, tarımı, sanatı, sporu gelişirse, bundan herkes yararlanır” diyen Özuslu, toplumsal bütünleşmenin önemine işaret etti.

Özuslu, “Toplumun bütün mozaiğini dert edinen, sorunlarını gaile edinen biziz. Karşımızdaki zihniyetin, insanların gerçek sorunlarıyla ilgilendiklerini görmedik” diye konuştu.

Bu toplumda, bu topraklarda yaşayan herkesin, artık gerçekleri gördüğüne dikkat çeken Özuslu, “Bizim söylediklerimiz ve yaptıklarımız ortadadır. Seçimde kazanmak ve kaybetmek vardır. Bizim hedefimiz Karpaz’da da İskele ilçesinde de bu seçimi önde tamamlamaktır” şeklinde devam etti.

“Bunu başarmamak için hiçbir neden görmüyorum” diyen Özuslu, çözümün de CTP’de olduğuna dikkat çekti. Özuslu, “Kaderimizi hep birlikte değiştirebiliriz. Bu ülkede kader birliği yapacaksak, bu kaderi hep birlikte değiştirebiliriz” dedi.

-Akansoy: “Daha iyi günleri emeğimizle yaratabiliriz”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, ülkede çok büyük sorunlar olduğunu vurguladı.

Akansoy, bu ülkenin yurtsever insanları, emeğiyle, alın teriyle geçinen insanları olarak, bu gelişi güzel düzene son verme vaktinin geldiğine dikkat çekti.

Karpaz’ın sorunlarının da ortada olduğunu ifade eden Akansoy, büyük bir dışlanmışlık olduğunu belirtti. CTP olarak hiçbir zaman “ben yaparım olur” tavrı içerisinde olmadıklarını kaydeden Akansoy, toplumun tüm örgütleriyle temas içerisinde olduklarını vurguladı.

“Daha iyi günleri emeğimizle yaratabiliriz” diyen Akansoy, bütün gailelerinin, ülkenin geleceği olduğuna işaret etti.

Akansoy, “Bütün gailemiz, bu ülkede insanlarımızın üretebilmesidir. Hükümet eleştirilecek bir durumda bile değildir. Hükümet yok hükmündedir. Bu iş sonuna doğru geldi artık. Bu süreç, bu şekilde sürdürülemez. Yeni bir döneme ihtiyaç var, bunun ilk adımı ara seçimdir” ifadelerini kullandı.

-Öztörel: “Ara seçimler yeni bir dönemin başlangıcı olacak“

CTP İskele Örgüt Başkanı Hüseyin Öztörel ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, ülkenin zor bir dönemden geçtiğine vurgu yaptı. “Önümüzdeki ara seçimleri yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz” diyen Öztörel, 25 Haziran ara seçimlerinin, yeni bir dönemin başlangıcı olacağını kaydetti.

Parti olarak çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Öztörel, “Biz bu ülkenin, ülke insanlarının sorunlarını gaile ediyoruz, sorunları çözmek için canla başla çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

Bölge ziyaretlerine devam edeceklerini ifade eden Öztörel, bölge halkına toplantılara katıldıkları için teşekkür etti.