Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile birlikte Mağusa İrfan Nadir ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim alan gençleri kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Meclis Şeref Salonu'ndaki kabulde yaptığı konuşmada, Sosyal Hizmetler Dairesi çatısı altında faaliyet gösteren Güneşköy, Girne-Karakum ve İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezleri’nde bugüne kadar ciddi tadilatlar yapıldığını vurguladı.

Gardiyanoğlu, bu merkezlerin çevre düzenlemelerinin önümüzdeki aylarda tamamlanacağını ifade ederek, rehabilitasyon hizmetlerini daha da geliştirmek için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

-Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise, engellerin bireylerin kendisinde değil, toplumun yarattığı algılarda bulunduğunu ifade etti.

Öztürkler, “Doğru fırsatlar ve imkanlar sunulduğunda bireylerin engelleri nasıl aştığını ve neler başarabileceğini görebiliriz. Bu nedenle, yalnızca fiziksel değil, zihinlerimizdeki engelleri de kaldırmamız gerektiğine inanıyorum,” dedi.

Öztürkler, Bakanlığın bu alanda gerçekleştirdiği yatırımları ve sunduğu hizmetleri takdirle karşıladığını ifade ederek, farkındalık yaratma çabalarından dolayı teşekkür etti.

Öztürkler, Kalkanlı Yaşam Evi ve Demirhan Yaşlı Bakım Evi’ndeki iyileştirme çalışmalarına da değinerek, bu yatırımların toplumsal ihtiyaçların karşılanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Down sendromlu bireylerin gözlerindeki mutluluğun ve onların öğretmenleri ile yöneticilerindeki sevgi ve saygının topluma örnek teşkil ettiğini belirten Öztürkler, bu manzarayı herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.

Sözlerini, “Engeller bireylerde değil, zihinlerimizde. Eğer bu engelleri kaldırabilirsek, toplum olarak daha kapsayıcı ve güçlü bir hale gelebiliriz,” diyerek sonlandıran Öztürkler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nün toplumda daha fazla farkındalık yaratmasını temenni etti.

Kabul sırasında, öğrenciler tarafından Başkan Öztürkler’e yazılan mektup sunuldu. Mektubu, Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencisi Esra Tülek okudu.

Kabulün ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve öğrenciler, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nu ziyaret etti. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy da öğrencilere eşlik etti. Öğrenciler, Genel Kurul kürsüsüne çıkarak kısa konuşmalar yaptı.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.