"Nefret söylemi toplum barışına ve iç huzura zarar veriyor"

"Siyasi görüşler ne olursa olsun birlik olunması gereken bir dönemden geçiliyor"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, nefret söyleminin toplum barışına ve iç huzura zarar verdiğini belirterek sağduyu çağrısında bulundu.

Öztürkler, siyasi görüşler ne olursa olsun birlik olunması gereken bir dönemden geçildiğini kaydederek, toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

Dünya genelinde ekonomik ve siyasal çalkantıların yaşandığını ifade eden Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma çabalarına ve bu girişimlerin uluslararası iş birlikleriyle desteklenmesine dikkat çekerek, gelişmelerin bölgedeki dengeleri etkilediğini belirtti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Öztürkler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin son dönemlerde yerli ve milli savunma sistemlerini geliştirme başarısının Türk Dünyası için bir gurur kaynağı haline geldiğini ifade etti.

Öztürkler, Türk askerinin Kıbrıs adasında istikrarın koruyucusu olduğunu da vurguladı.

Cenevre’de gerçekleşen gayri resmi Kıbrıs görüşmelerine değinen Öztürkler, liderlerin ara bölgede görüşmelere devam ettiğini ve Temmuz ayında uluslararası bir toplantı yapılacağını kaydetti.

Cenevre’de iktidar ve muhalefet partilerinin tüm siyasi düşünceleriyle temsil edildiğini anımsatan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının geleceğini şekillendirebilecek bu tür görüşmelerde birlik içinde hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Doğu Akdeniz ve “Mavi Vatan”da enerji denklemlerinin kritik süreçlerden geçtiğini ifade eden Öztürkler, toplumsal barış ve huzurun korunması için herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

-“Nefret söylemi bizi milli değerlerden uzaklaştırır”



Son günlerde kullanılan nefret dilinin, halkın birlik ve beraberliğine zarar verdiğini belirten Öztürkler, bu tür söylemlerin milli değerlerden uzaklaştırıcı etkiler yaratabileceğini ifade etti.

Farklı siyasi düşüncelerin ve kültürlerin bir arada uyum içinde yaşamasını desteklemenin herkesin görevi olduğunu vurgulayan Öztürkler, toplumdaki her bireyin bu çabaya katkıda bulunmasının önemine dikkat çekti.

-Topçu

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu da tam bağımsız Türkiye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.