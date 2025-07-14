Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye’nin, tarihin ve kaderin birleştirdiği ayrılmaz bir bütün olduğunu kaydetti.

Öztürkler, 15 Temmuz Yunan Darbesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, KKTC’nin, Türk milletinin köklü devlet geleneğinin izinde, modern dünyanın bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Öztürkler şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs’ta Enosis hayalleri peşinde koşan Rumların kendi içindeki çelişkiler ve Yunan cuntasının desteğiyle Makarios’a karşı yaptığı darbe, adayı bir kez daha kan ve gözyaşına sürükledi.

Nikos Sampson ve Grivas’ın karanlık oyunları, adadan Kıbrıs Türk Halkı zorla göç ettirme istekleri Türk milletinin iradesi karşısında çöktü. Türk halkı ne darbelere boyun eğdi ne de teslim oldu; bu topraklarda özgürlük için verilen mücadele hiçbir zaman unutulmadı.

96 yıllık bekleyişin ardından Rumların “Bekledim de Gelmedin” ile hayalini kurdukları mutluluk, Türkiye’nin “Bir gece ansızın gelebilirim” kararlılığıyla yerle bir oldu. Şanlı Türk Ordusu’nun adaya barış ve huzur getirmek üzere başlattığı harekât, Kıbrıs Türkü’nün çığlığına ses oldu. O günden bu yana bu topraklarda barış hüküm sürüyor, adanın kaderi değişti.

Kıbrıs Türk halkı, hür iradesiyle kendi devletini kurdu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yoluna azimle devam ediyor. Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle her alanda gelişen ve büyüyen KKTC, Türk milletinin köklü devlet geleneğinin izinde, modern dünyanın bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye, tarihin ve kaderin birleştirdiği ayrılmaz bir bütündür. Ekonomiden eğitime, güvenlikten kültüre her alanda güçlü bir iş birliği içinde olan KKTC, Anadolu’nun yüreğinde atan bir devlettir. Omuz omuza yürüyen bu iki millet, bölgenin istikrarı için el ele vererek yoluna devam ediyor.

Geçmişin acılarını yüreğimizde taşıyoruz ama geleceğe umutla bakıyoruz. Yaşanan fedakarlıkları unutmadan, çağdaş ve güçlü bir yarın için çalışıyor; çocuklarımızın özgürlük içinde yaşayacağı bir KKTC için emek veriyoruz. Bu topraklarda verilen mücadele, sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir var oluş destanıdır.

Şehitlerimize minnet, gazilerimize şükran, mücahit ve Mehmetçiğe sonsuz saygı... Onların omuz omuza yattığı bu kadim vatan toprağında bayrağımız ebediyen dalgalanacak. Kıbrıs Türkü’nün gururu, mücadelesi ve azmiyle yükselen bu bayrak, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesidir.”