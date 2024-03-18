UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale ruhunun Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ışık olduğunu kaydetti.

UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürkler mesajında, 18 Mart 1915'te yaşanan Çanakkale Savaşı’nın Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinde ulusal birliğin güçlenmesine öncülük ettiğini; tarihin seyrini değiştirdiğini; Türk Milletine umut, azim ve kararlılık aşıladığını ve Kurtuluş Savaşı’nın meşalesinin daha güçlü yanmasını sağladığını kaydetti.

Öztürkler, eşsiz bir kahramanlık destanı olarak tarihe altın harflerle yazıldığını belirttiği Çanakkale Zaferi’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi için de emsal teşkil ederek Erenköy Destanı’nda direnişin ruhu olduğunu da belirtti.

“Çanakkale Savaşlarında, binlerce şehit verilmiş ve savaşın zafere dönüşmesinde dehası ile Gazi Mustafa Kemal Paşa gerçeğini tüm dünya devletleri görmüştür.” ifadelerini kullanan Öztürkler, Türk Milleti için Çanakkale Zaferi’nin anlamının askeri ve siyasi bir başarı olmaktan çok öte olduğunu vurguladı.

Öztürkler, “Çanakkale cephesinde yaşanan sayısız kahramanlık destanı vardır. Türk Milletinin karakterinde bütünleşen, insanüstü bir mücadele, tarihte eşine az rastlanan fedakârlıklar ve vatan aşkı vardır. Çanakkale Zaferi, gücünü Türk Milletinin sarsılmaz inanç ve özgürlüğüne olan düşkünlüğünden almıştır. Bu duygu ve düşüncelerimle, 18 Mart Çanakkale Zaferi’mizin 109. onur yılını kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gelecek nesillerin hür ve özgür yaşaması uğruna canlarını feda etmekten çekinmeyen kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi.