Bağımsızlık Yolu (BY) Güzelyurt Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun lağvedilmesini ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesini” istedi.

Özkızan yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücret konusundaki çıkmazın temel sebebinin siyasetteki samimiyet eksikliği olduğunu savundu.

Hükümetin bu soruna çözüm üretecek durumda ve niyette olmadığını öne süren Özkızan, muhalefet partilerini de eleştirdi.

CTP, TDP ve HP gibi partilerin asgari ücret konusunda hükümete yüklendiğini ancak ortaya hiçbir somut çözüm önerisi koymadıklarını savunan Özkızan, bu partilerin tek söyleminin, “daha düzgün asgari ücret artışı istiyorsanız bizi hükümete getirin” olduğunu ifade etti.

Özkızan, halka düşen görevin, tüm siyasi partilere somut çözüm önerisi sunmaları konusunda baskı yapmak olduğunu belirtti.