Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur’un vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

2013 yılında lenfomaya yakalanan Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmişti. Geçtiğimiz günlerde Özkan Uğur'un 29 Mayıs’tan bu yana yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği duyurulmuştu.

Evli ve bir çocuk babası olan Özkan Uğur 17 Ekim 1953 de doğdu, dört kardeşin en küçüğü olan Uğur’un müzikteki yeteneği daha küçük yaşlarda ortaya çıktı.

1970 yılında daha 17 yaşında Barış Manço Kurtulan Ekspres’te bas gitar çalarak profesyonel müzik yaşamına atıldı. Edip Akbayram Dostlar, Ersen Dadaşlar’la çalıştı.

Aynı yılın sonlarına doğru Mazhar Alanson ve Fuat Güner’in yer aldığı Kaygısızlar grubuna girdi.

1974 yılında İPUCU 5’lisi adıyla kurulan yeni grupta yer aldı.

1979 sonunda askeri görevini tamamlayan Özkan Uğur 1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner’le birlikte, Ferhan Şensoy’un “Şahları da vururlar” ve “Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı” adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı.

1984te,Ferhan Şensoydan ayrıldıktan sonra MFÖ olarak yoluna devam etti.

1997 yılında Yavuz Turgul’un “Eşkiya” filminde ilk oyunculuk kariyeri başladı.1998-1999-2000 sezonlarında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda “Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor” adlı oyunda konuk sanatçı olarak yer aldı.

1999da “Aganigi-Naganigi” fındık tanıtım filmiyle, oyuncuktaki başarısı daha da geniş kitlelere ulaştı.

“İkinci Bahar”, “Yeter Anne” ”Cennet Mahallesi” adlı televizyon dizilerinde oyunculuk yeteneği ile izleyicilerinin beğenisini kazanan Uğur “Ağırlığınca Altın” ve Özkan’la Kaç Para adlı yarışma programlarında oldukça başarılı bir sunuculuk örneği gösterdi.

Sinan Çetin’in yönetmenliğini yaptığı “Komiser Şekspir” filmindeki rolü oyunculuktaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Gişe hasılat rekorları kıran Gora adlı filmindeki rolü ile Uğur sinema severlerden büyük beğeni topladı.