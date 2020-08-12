Derviş Gezer

Özgürgün vekillikten istifa etti.
Ve ciddi sözler sarfederek.
Entrika ve siyasi çeteleşme sebepli gidiyorum dedi.
Dediğinin doğruluğu tartışılır.
Kimine göre haklı, kimine göre haksız.
Yalnız net olan tek şey var.
Tatar, son darbeyi yedi.
Ki, uzun süredir Özgürgün ile temasta.
Yalnız temasta olan Tatar değildi tabi.
Denktaş ile teması vardı.
Fikri Ataoğlu ile de.
Temaslarının gerekçesi Hükümet oldu.
Bozarsanız destekleycem dedi.
Ama gelinen noktada artık Özgürgün vazgeçmiş.
*****
Bu istifanın ilk etkileri Tatar’a olur.
Zaten CB seçiminde aşağı sürükleniyor.
Partisinde ciddi karşıt oluşumlar var.
Ve artık hedef CB seçimini kaybetmesi değil.
Hedef seçim ertesi gönderilmesi.
Bu noktada Özgürgünseverler de artık karşısında.
Ki, istifa gerekçesinde vurgulamış zaten.
Bu vurguların adresi de Tatar.
Yani aslında mesele basit.
Düşenin dostu olmazmış ya!
Tatar da artık düştü.
Ve dostu yok.
*****
Bugünlerin geleceği belliydi.
Şimdi artık UBP’liler için Tatar yok hükmünde.
Herkes Tatar sonrası hesabını yapıyor.
Ki o günler de yaklaştı.
Eroğlu, Taçoy, Sucuoğlu.
Şimdi ek olarak Özgürgün.
Büyük olasılık yaşanacak şu;
CB’de %15 oranına sıkıştırılmış bir Tatar görürüz.
Seçim ertesi ya istifaya zorlanır, ya olağanüstü kurultaya.
Ve yeni başkan gelir.
Yeni başkanla da ilk fırsatta erken seçim yapılır.
*****
Bu son Tatar’ın beklenen sonu.
Tatar bekliyor mu?
Bilemem.
Ama sevenleri uyarsa iyi olur.
Hani hazırlıklı olsun diye.
Yoksa artık önlem alma zamanı geçti.