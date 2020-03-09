Özersay’ın yurtdışı propagandası

KKTC’nin yurtdışı olan çok vatandaşı var.
Ama oy verme hakları yok.
Peki o zaman neden kimileri deniz aşırında geziniyor?
Ne arıyorlar uzak gurbet ellerde?
Hem de Cumhurbaşkanı adayı ibaresi ile.
Özellikle sözüm CB adayı Kudret Özersay’a.
Adını konuşma yapacak diye koyup yollara düştü.
Londra’lara uçtu.
Neyin konuşmasıysa bu.
Lordlar Kamarası var ya.
Türk dostları var orada.
Habire oralara gidipgeliyor bazen siyasetçiler.
Gören de KKTC’nin seçilmişleri ağırlanıyor sanacak.
Halbuki var mı öyle birşey.
Yok efendim yok.
******
Londra olmazsa olmaz.
Klasik siyasetçinin seçim öncesi uğrağı.
İki söz, bir görsel.
KKTC kamuoyu saygı ile reverans yapacak sanki.
Özersay bir de İstanbullandı.
“Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı İstanbul’da”!!!”
Trump sanki mübarek.
E ne oldu İstanbul’da.
Kapalı Pera salonlarında iki lakırdı.
Sonrası ne?
Ben bilemem.
Ama Özersay biliyordur muhakkak.
*****
Hasılıkelam gez babam gez bizimkiler.
E söylemeyim diyorum duramıyorum.
Size İstanbul’dan mı oy verecekler efendim?
Yoksa Londra’dan mı?
Aslında hiçbiri.
Trump Şırnak’ta seçim propagandası yapıyor mu?
Ya da Putin Gaziveren’de kampanya düzenliyor mu?
Elbette Trump ne bilir yada Putin.
Kudret Özersay bilir en iyisini.
Trump’mış, Putin’miş onlar da kim oluyor.
Proaktif olma zamanı efendim.
İşte geleceğin politikası.
Yarınların siyaseti.
Hatta 22.yüzyılın seçim kampanyası.
Kudret Özersay geleceğin siyasetini şekillendiriyor.
Ama biz ne anlarız ki!
Bizim aklımız kesmez ki!