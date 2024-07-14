Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP-DP-YDP hükümetine bir takım eleştirilerde bulunarak, “İki devletin savunulduğu bir dönemde devlete olan inancı yıprattınız.” dedi.

Özersay, açıklamasında, ortaya çıkan hırsızlıklar, yolsuzluklar ve partizanlıklar sonucunda halkın devlete sahip çıkması gereken bir dönemde devletten soğutulduğunu savunarak, “Bu yapılanlar UBP-DP-YDP hükümetinin milliyetçilikle ve ulusal dava ile uzaktan yakından alakası olmadığını, tek dertlerinin rant ve menfaat paylaşımı olduğunu kanıtlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık müdürlerinin, özel kalem müdürlerinin, mukayyitlerin, milletvekillerinin, eski bakanların, YÖDAK üyelerinin rüşvet ve sahte diploma skandalları çerçevesinde yargılanıyor olmalarının devlete nasıl bir zarar veriliyor olduğunun göstergesi olduğunu söyleyen Özersay, fırsat eşitliğine aykırı istihdamların da devlete olan inancı sarstığını dile getirdi.