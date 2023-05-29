Özersay, “Gerek TBMM seçimleri sonucunda gerekse Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda ortaya çıkan tablonun Türkiye Cumhuriyeti için hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Özersay, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de dün tamamlanan seçimler sonucunda Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı seçilen sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum.

Kuşkusuz Türkiye’de iktidarda kim olursa olsun özellikle Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye ile uyumlu ve yakın bir işbirliği içerisinde çalışmak her iki ülkenin de ortak menfaati için doğru olandır. Öte yandan gerek Kıbrıs sorunu ve bağlantılı konularda, gerekse KKTC’de uygulanacak ekonomik, sosyal ve yönetsel politikalarda hem KKTC’nin hem de Türkiye’nin yararına olmayan, yanlış olduğunu düşündüğümüz kararları açık yüreklilikle dile getirmeye devam etmeliyiz. İnsan kardeşinin doğrularını alkışladığı gibi yanlışlarını da kendisine söyleyebilmelidir. Türkiye bizim kardeşimiz olduğuna göre, hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin iyiliği için bu duruşumuzu sürdüreceğiz.

KKTC’de kurulan sandıklardan çıkan sonuçlar da dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede bazı yaklaşımların gözden geçirilmesi ihtiyacı ve bu ülkenin laiklik başta olmak üzere değerleriyle kendine has koşullarını esas alan politikaların gerekliliği daha da bir ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum.

Gerek TBMM seçimleri sonucunda gerekse Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda ortaya çıkan tablonun Türkiye Cumhuriyeti için hayırlı olmasını diliyorum.”