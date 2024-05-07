Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Polis Genel Müdürlüğü’ne yaptıkları bilgi edinme başvurusuna aldıkları cevaplar ve şikayetçi oldukları çeşitli yolsuzluk dosyaları konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

Özersay, sadece “sahte diploma” değil, “rüşvet”, “vergi kıyağı”, “yasalara aykırı servet beyanı”, “Kıb-Tek’in zarara uğratılması” gibi konularda bugüne kadar polise yaptıkları çeşitli şikayetlerden bazılarının polis soruşturmasının tamamlandığını belirtti.

Özersay yazılı açıklamasında, soruşturması tamamlanan bazı dosyaların Başsavcılığa aktarıldığını, bazılarıyla ilgili tutuklamalar yapıldığını ve yeni tutuklamaların yapılacağını düşündüklerini kaydetti.

Özersay, “Yolsuzluk dosyaları ilerliyor ve ilerlemeleri ve sonuçlanmaları için kamuoyunun desteği ve baskısıyla takip etmeye devam edeceğiz. Bu dosyaların tozlu raflarda kalmayacağını, peşini bırakmayacağımızı söylemiştik, hiç şüpheniz olmasın.” dedi.

Bir otelin vergi hesaplamalarında müdüre vergi kıyağı yapıldığı yönündeki iddia konusunda polis soruşturmasının tamamlanarak, dosyanın Başsavcılığa iletildiğine işaret eden Özersay, Kıb-Tek konusunda da poliste iki ayrı başvuruları olduğunu aktardı. Özersay, bugün Kıb-Tek konusundaki polis soruşturmasının derinleştirildiğini öğrendiklerini kaydetti.

“Sahte diploma” konusunda yaptıkları çok sayıda şikayet konusunda bazı soruşturmalarda tutuklamalar ve mahkemeye çıkarılanlar olduğuna dikkat çeken Özersay, “Polise verdiğimiz 113 kişilik sahte diplomayla bağlantılı olabileceğini düşündüğümüz liste içerisinden bazı isimler tutuklandı ve muhtemelen aynı listede yer alan başka isimler de yakında tutuklanacak.” dedi.