Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma aldığı iddia edilen milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili kurulan meclis komitesinin çalışmasını erken zamanda tamamlaması gerektiğini belirtti.

Özersay yazılı açıklamasında, komitenin ilk toplantısını yaptığına işaret etti ve Meclis İç Tüzüğü’nün komiteye 45 gün süre tanıdığını ancak bu sürenin sonuna kadar beklenmesine gerek olmadığını kaydetti.

“Bu süreci artık daha fazla uzatmamak” gerektiğini belirten Özersay, sahte diploma alanların ifade verme ve yargılanması devam ederken milletvekillerinin herhangi bir ayrıcalığının olmaması gerektiğini vurguladı.

Başsavcılığın suç unsuru gördüğü için Meclis’e gönderdiği dosyanın oyalanmaması gerektiğini kaydeden Özersay, “Adaletin en erken zamanda tecellisi için mesele en erken zamanda Meclis Genel Kurul’a gönderilmeli ve dokunulmazlık kaldırılarak gerçeğin ortaya çıkması sağlanmalıdır” dedi.