Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıb-Tek konusunda hukuki sürecin olması gerektiği gibi işlediğini kaydederek, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Özersay tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Evet olumlu ve yeni bir gelişme daha! Geçen hafta yaptığımız başvuru üzerine Başsavcılık Polis Genel Müdürlüğü'ne bir yazı göndererek KIB-TEK'teki 20 milyon dolarlık zarara kimlerin sebep olduğu konusunda bir soruşturma başlatmasını talep etti. Hukuki süreç olması gerektiği gibi işliyor, işleyecek. Biz de takipçisi olacağız.”