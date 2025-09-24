Özel Temsilci Güneş Onar New York’ta Rusya Federasyonu’nun ve İsviçre’nin Daimi Temsilci Yardımcılarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Birleşmiş Millelter’in (BM) 80'inci Genel Kurulu’na evsahipliği yapan New York’taki temasları kapsamında Rusya Federasyonu Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Anna M. Evstigneeva ve İsviçre Daimi Temsilci Yardımcısı Oliver Hoehne ile biraraya geldi.

Görüşmelerde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde bu yıl gerçekleştirilen ve iki tarafın yanı sıra Garantör Devletlerin de bakan düzeyinde katıldığı gayriresmi zirveler ele alındı. Ayrıca 27 Eylül 2025 Cumartesi günü BM Genel Merkezinde BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Hristodulidis’in katılacağı üçlü toplantıya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Özel Temsilci Güneş Onar’a temaslarında Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ve KKTC New York Temsilciliği’nde görevli diplomat Mustafa Erçakıca eşlik ediyor.