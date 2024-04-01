2 bin 586 tane chat mesajı ile 28 bin 223 fotoğraf incelenecek

“Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçundan tutuklanan S.M. (E-57) hakkında iddia makamı 4 gün ek tutukluluk talep ederken, zanlı avukatı karara itiraz etti. Ara verilen duruşmada karar saat 15.45’te açıklanacak.

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçundan 28 Mart’ta tutuklanan ve 29 Mart’ta mahkemeye çıkarılarak aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilen S.M. (E-57), bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzurunda görülen davada, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Soruşturma Birimi müfettişi Faysal Güden, bulguları aktardı.

-Güden

Güden, zanlının "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" ve "Kişisel Verilerin Korunması Yasası'na Aykırı Hareket" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Güden; zanlının Kalkınma Bankasının özel bir şirkete verdiği krediyle ilgili alınan yönetim kararını, iki sigorta şirketinin resmi dairelerle yazışmalarını ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna (KIB-TEK) ait arıza raporunu tespit edilemeyen bir şekilde ele geçirerek sosyal medya hesabından ifşa ettiğini anlattı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) başlıklı kağıdı ile 12 Mart 2024 tarihinde Çalışma Dairesine yazılan ve üzerinde Bangladeşli 8 işçinin kimlik bilgilerinin bulunduğu İngilizce belgenin de S.M.’nin tasarrufunda tespit edildiğini aktaran Güden, konuyu KTİMB Başkanına sorduğunu ve bahse konu belgenin Birlik tarafından yazılmadığı yanıtını aldığını söyledi. Güden, bahse konu 8 işçiden ifade alındığını ve işçilerin de S.M. aleyhinde şikayetçi olduğunu ekledi.

Tutuklandığı gün zanlının ofisinde ve evinde yapılan aramada, 226 belge, 3 cep telefonu, 2 laptop, 1 kayıt cihazı ve 1 bilgisayar kasasına el konulduğunu belirten Güden, belgelerden 24'ünün devlet dairelerine ait olduğunu da aktardı.

Güden, zanlının 3 günlük tutukluluk süresince yürütülen tahkikatta, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs dönemine ilişkin yaklaşık bin kişinin kimlik ve karantina bilgilerini içeren dosyanın da zanlının tasarrufunda tespit edildiğini ve cep telefonundaki 2 bin 586 tane chat mesajı ile 28 bin 223 fotoğrafın da incelenmek üzere teslim alındığını söyledi. Güden, Sağlık Bakanlığı’nın da S.M. aleyhinde şikayetçi olacağını bildirdiğini de belirtti.

Bu sürede 11 kişiden ifade alındığını ve acil olarak 24 kişiden daha ifade alınması gerektiğini aktaran Güden, ayrıca zanlının telefon dökümlerinin de ilgili GSM şirketinden talep edildiğini ve inceleneceğini kaydetti.

Devam edecek tahkikatta suç ortakları tespit edilmesi halinde yeni tutuklamalar olabileceğini belirten Güden, zanlı aleyhine 4 gün ek tutukluluk talep etti.

Savcı Senem Palabıyık da tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 4 gün ek tutukluluk talebinde bulundu.

-Bedevi

S.M.'nin avukatı Ünver Bedevi ise karara itiraz etti, müvekkilinin kanıtları ortadan kaldırma veya tanıklara müdahale etme imkanı olmadığını söyledi.

“Siparişle tahkikat başlatıldığını ve siparişle tutukluluk uzatılmaya çalışıldığını" savunan Bedevi, ayrıca müvekkilinin telefonunda bazı bakanlarla da iletişimin olduğunu iddia etti ve “Bu konuda ne yapacaksınız?” diye sordu.

Ardından Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, duruşmaya ara vererek kararın 15.45’te açıklanacağını söyledi.