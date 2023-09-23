Türkiye’de temaslar yapan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, deprem bölgelerine yaptığı ziyaretlerden sonra dün de Ankara’da Türkiye Barolar Birliği’ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Özdenefe, Birliği ziyaretinde Birlik Başkan Yardımcısı Av. Ercan Demir ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Deprem sonrası adli süreçle ilgili görüş alış verişinde de bulunuldu.

Özdenefe ziyaretle ilgili açıklamada, Birlik yetkililerinin, (Kıbrıslı Türk öğrencilerin hayatını kaybettiği) Isias Otelin Türkiye kamuoyuna da mal olmuş meselelerden biri olduğunu ve talep edilen Karadeniz Teknik Üniversitesi raporu dosyaya girdikten sonra şüpheli listesi ve yol haritasının netlik kazanacağını aktardığını söyledi.