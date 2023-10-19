KKTC’de bulunan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) heyeti, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti.

Belediyeler Birliği'nden verilen bilgiye göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Kuzey Kıbrıs yerleşkesinde gerçekleştirilen VI. Uluslararası KAYES Kongresi’ne katılmak üzere ülkede bulunan TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcıları Ramazan Özcan Yıldırım ve Halil İbrahim Azak, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında sürdürülen projelerin de ele alındığı görüşmede, bundan sonra izlenecek yol haritası konusunda mutabakata varıldı.

Mahmut Özçınar, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerden duyduğu mutluluğu dile getirdiği konuşmasında, KKTC belediyeleri ile Türkiye’deki belediyelerinin yürüttüğü iş birliklerinin önemine de vurgu yaptı.