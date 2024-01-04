Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Oturma izni alabilmek için tarihi geçen sağlık raporunu sahteleyen Hatice Demir tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Özkılıç mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 2023 yılı Aralık ayı içerisinde Türkiye’nin Gaziantep ilinde devlet hastanesinden aldığı sağlık raporunu KKTC’ye geldikten sonra, tarihlerinde değişiklik yaparak, oturma izni almak için Lefkoşa Devlet Hastanesine ibraz ettiğini söyledi. Polis, hastanedeki yetkililer tarafından belgenin Sahtelenmiş olduğunun anlaşılması üzerine zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul ettiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini açıkladı. Polis memuru, zanlının psikoloji bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.