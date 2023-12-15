Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin (KEİ) sağladığı finansmanla Karayolları Dairesi’nin sorumluluğu altında bulunan yollardaki hasara uğramış otokorkulukların bakım onarımına başlandı.

Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı’nın verdiği bilgiye göre, bugün başlayan çalışmalar kapsamında dairenin sorumluluğunda olan yollardaki hasarlı otokorkulukların yenilenecek. Dürdane Abi Acı, uzun zamandır maddi olanaksızlıklar nedeniyle ada genelinde otokorkuluk bakım onarımı yapılamadığını, bu sürede trafik kazaları nedeniyle pek çok noktada hasar görmüş otokorkuluk bulunduğunu ifade etti.

“Ülke genelinde sorumluluğumuz altında bulunan tüm otokorkulukların bakım onarımı yapılana kadar çalışmalarımız devam edecek. Bazı noktalarda parça değişimi yapılırken tamamıyla sökülmüş otokorkulukların yerine yenisinin çakımı yapılacak” diyen Acı, proje maliyetini karşılayan KEİ Ofisi’ne ve Büyükelçi Metin Feyzioğlu’na teşekkürlerini sundu.

Acı, çalışmalar sırasında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle araç trafiğinin kontrollü verileceğini, otokorkuluk bakım-onarımı yapılan noktalarda sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konsunda uyarıda bulundu.