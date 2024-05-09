Ediz Hun, Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş ile birlikte Boğaz Şehitliğini ziyaret etti.

Türkan Şoray ile 7 Mayıs 1974 günü Kıbrıs Türk Ediz Kuvvetleri Alayını ziyaret ettikleri gün aynı fotograf karesinde yer Alan Şehit Muhabere Çavuş Zeki Alpsoley ve Şehit Muhabere Astsubay Bayram Gümüş’ün de mezarını ziyaret eden Ediz Hun duygulu anlar yaşadı.

Ediz Hun, 50 yıl sonra, Boğaz’da bu kez şehitlerin kabirlerini ziyaret edip dua etti.

Şehit Zeki Alpsoley ailesine yazdığı mektupta o günkü ziyareti yazmış ve satır aralarında Ediz Hun’dan bahsetmişti.