“Dünya Göçmen Kuşlar Günü” nedeniyle cumartesi Gazimağusa’da Gülseren Göleti’nde etkinlik düzenleniyor.

Çevre etkinliklerini sürdüren beş örgüt ve oluşumun düzenleyeceği ve saat 07.00’de başlayacak etkinlikte, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Korukoğlu ve Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Peyzaj Mimarı Dr. Gülizar Eroğlu, günün anlam ve önemi konusunda sunum yapacak.

Ardından "Mağusa sulak alanlar gezisi" de yapılacak.

Her Daim Doğa Dostları Grubu, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Peyzaj Mimarları Odası, Karpaz Dostları Derneği ve Toplumsal Varoluş Derneği’nin “Dünya Göçmen Kuşlar Günü” nedeniyle düzenleyeceği ortak etkinlik, 07.00-08.00 saatleri arasında Gülseren Göleti’nde yer alacak.

Organizasyon komitesi adına Yusuf Şentuğ yaptığı açıklamada, katılımcıların sessizce sulak alandan uzak bir yere arabalarını park etmelerini ayrıca varsa dürbün ve fotoğraf makinesi getirmelerini istedi.