Rum basını, Güney Kıbrıs’ta yaşanan çeşitli polisiye olaylara haberlerinde yer verdi.

Haravgi gazetesi, Larnaka’da Pazartesi günü yaşanan bir olayda, bir otobüs şoförünün önünün, iki kişinin bulunduğu bir araç tarafından kesildiği ve araçtaki iki kişinin şoförü darp ettiğini yazdı.

Gazete, yaşları 50 ve 22 olan iki kişinin otobüsün önünü keserek şoförü darp ettiklerini, araçlarına geri binerek olay yerinden kaçmaya çalışırken önlerinde duran şoförü ezme girişiminde bulunduklarını aktardı.

Şoförün yoldan çekilerek son anda kurtulduğunu belirten gazete, kamera kayıtlarının incelenmesi sonrasında kimlikleri tespit edilen şahısların bugün mahkemeye çıkarılacaklarını yazdı.

Bir diğer olayda ise yaşları 18 ila 17 olan iki genç kızın Larnaka’da araç hırsızlığından tutuklandığını yazdı.

Habere göre, genç kızlar, 39 yaşındaki bir şahsa ait kiralık aracı ve içerisinde bulunan 8 bin Euro’yu çaldıklarını kabul ettiler.

- Otobüs seyir halindeyken yandı

Gazete bir diğer haberinde ise, Baf’ta öğrenci taşımacılığında kullanılan bir otobüste dün sabah öğrencileri almadan hemen önce yangın çıktığını, yangında otobüsün büyük zarar gördüğünü yazdı.

Otobüsün 2010 yılında şirkete alındığını da aktaran gazete, incelemelerin devam ettiğini belirtti.