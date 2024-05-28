Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Piccolo Vokal Topluluğu, Türkiye Polifonik Korolar Derneği’nin düzenleyeceği 26’ncı Türkiye Korolar Şenliği'nde konser verecek.

Dernekten verilen bilgiye göre, 1 Haziran Cumartesi Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yeni Mahalle'de yer alacak konser, saat 11.00'da başlayacak.

Topluluk, Türkiye Korolar Şenliği'nde, düzenlemelerini Oskay Hoca’nın yaptığı Kıbrıs Halk Türkülerinden oluşan repertuarı ve Şampiyon Meleklerin anısına, söz ve müziği Vicdan Onurver Hoca, düzenlemesi de Oskay Hoca tarafından yapılan ‘Yandı Mağusam’ isimli şarkıyı seslendirecek.

Koroya piyanoda Uliana Öztemur, kemanda Kürşat Tilki, yan flütte de Mehmet Sakarya eşlik edecek.