Oscar ödüllü aktör 95 yaşındaki Gene Hackman, piyanist eşi 63 yaşındaki Betsy Arakawa ve köpekleri Santa Fe, New Mexico'daki evlerinde ölü bulundu.

Santa Fe Şerif Ofisi, Santa Fe New Mexican'a verdiği demeçte, ölüm nedeni henüz açıklanmamış olsa da, ölümlerde cinayetin bir etken olduğunun düşünülmediğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hackman sektörün en saygın oyuncularından biriydi. William Friedkin'in 1971 yapımı aksiyon filmi The French Connection'da Jimmy "Popeye" Doyle'u canlandırarak En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanmıştı. Clint Eastwood' un 1992 yapımı Western filmi Affedilmeyen'de canlandırdığı Küçük Bill Daggett rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında ikinci kez Oscar kazandı.

Hollywood'un efsanevi aktörü ve eski deniz piyadesi, Superman filmlerinde Lex Luthor'u canlandırmasının yanı sıra Bonnie and Clyde, The Conversation, Mississippi Burning, Crimson Tide, The Firm, Under Fire, The Birdcage ve The Royal Tenenbaums gibi klasiklerdeki rolleriyle de tanınıyordu.

Beyazperdedeki son rolünü 2004 yılında Welcome to Mooseport filminde oynadı ve aynı yıl oyunculuktan emekli olduğunu açıkladı.

1991 yılında evlenen Hackman ve Arakawa, New Mexico'da yaşıyordu.

Hackman'dan geriye Christopher, Elizabeth ve Leslie adlı çocukları kaldı.