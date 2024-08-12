Limasol Limanı’na demirleyen ABD donanmasına bağlı USS Wasp helikopter gemisi Güney Kıbrıs’ta “ülke savaşa taraf oluyor” korkusuna neden olurken İngiliz Kraliyet Donanması’na bağlı iki amfibi harekat gemisinin de Kıbrıs açıklarında demirli olduğu haber verildi.

Güney Kıbrıs'taki internet gazetelerinden “Alphanews” ve “Diyalogos”, İngiliz Kraliyet Donanması’na bağlı “Mounts Bay” ve “Cardigan Bay” isimli iki amfibi harekat gemisinin, Kıbrıs açıklarında demirlediğini bildirdi.

Ağrotur’daki İngiliz askeri üssünün, bölgedeki İngiliz vatandaşlarının tahliyesi misyonunun merkezi olarak kullanılacağı kaydedilen haberde, bin dolayında İngiliz askeri ve komandosunun da Ağrotur üssünde teyakkuz halinde bulunduğu bilgisi verildi.

Aynı gazete USS Wasp’ın Larnaka Limanı’ndaki varlığı Rum halkını tedirgin ederken ABD Savunma Bakanı Loyd Ostin’in halen bölgede bulunan USS Theodore Roosevelt uçak gemisi dışında ikinci bir ABD uçak gemisinin bölgeye hareket etmesi emri verdiğine işaret etti.

Habere göre F-35C tipi uçaklar taşıyan USS Abraham Lincoln uçak gemisi dışında, güdümlü mermi taşıyan USS Georgia denizaltısına da bölgeye gelme emri verildi.