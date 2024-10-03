Ağrotur’dan kalkan İngiliz uçakları İsrail’de operasyona katıldı

İngiltere Savunma Bakanı Güney Kıbrıs’ta

İran’ın, süpersonik füzelerle geçen akşam İsrail’e gerçekleştirdiği saldırı Orta Doğu’daki tansiyonu daha da yükseltirken konuyla ilgili haberler bugünkü Rum gazetelerinde geniş bir şekilde yer aldı.

Alithia gazetesi konuya ilişkin haberinde Ağrotur Üssünden kalkan üç İngiliz savaş uçağının İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısına karşı düzenlenen operasyona katıldığını yazarken, İngiltere Savunma Bakanlığının operasyona katılan uçakların rolünü belirten açıklamasına yer verdi.

Gazeteye göre İngiltere Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, uçakların operasyonda aktif role sahip olmadıklarına dair bilgileri doğruladı.

“X” platformunda yer alan açıklamada Ağrotur üssünde konuşlanmış olan “Typhoon” tipi iki savaş uçağı ile “Voyager” tipi bir hava ikmal uçağının operasyonda yer aldığı belirtilirken, İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “saldırının doğası gereği uçakların hiçbir hedefi vurmadığı bununla birlikte caydırıcılık ve gerilimin azaltılması çabalarında önemli rol oynadıkları” ifade edildi.

Haberde Typhoon tipi uçakların balistik füzeleri düşürecek ekipmana sahip olmadığı ancak geçen nisan ayında İran'ın İsrail'e yönelik saldırısında insansız hava araçlarını düşürdükleri anımsatıldı.

-İngiltere Savunma Bakanı Güney Kıbrıs’ta

Öte yandan Rumca gazetelerin internet sitelerinde yer alan haberlerde İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in Güney Kıbrıs’a dün gerçekleştirdiği ziyarete ve Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’la görüşmesine yer verildi.

“Philenews’de” yer alan habere göre Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas dün Güney Lefkoşa’da bir araya geldiği İngiliz mevkidaşı Healey’e Rum Yönetiminin ilgili birimlerinin, gerektiği takdirde yabancı ülkelerin vatandaşlarına insani yardım sağlanmasına ilişkin “Estia” planının uygulanması konusunda alarma geçtiği ve hazırlıklı olduğu konusunda güvence verdi.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre iki bakan görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamada, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da istikrar ve güvenliğin sağlanması gerektiğini yeniden belirtirken, iki ülkenin Lübnan’dan sivillerin tahliye edilmesi operasyonlarına yardımcı olmak konusunda hazır olduğunu da teyit etti.

Görüşmenin Orta Doğu'daki gelişmelerin ortasında ve bölgede daha fazla istikrarsızlık meydana getiren İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından gerçekleştirildiğine de işaret edildi.

Konuyla ilgili haberlerde Healey’in İngiliz vatandaşlarının, Lübnan'dan olası tahliyesine hazırlanan İngiliz personelle görüşmek üzere Kıbrıs'ı ziyaret ettiği de belirtildi.

-Güney Kıbrıs’taki İsrail Büyükelçisi kaçırıldığını yalanladı

Öte yandan gazete başka bir haberinde ise, dün yurt dışında İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Oren Anolik’in kaçırıldığına dair haberlerin basında yer almasının ardından Anolik tarafından yapılan açıklamaya yer verdi.

Gazeteye göre Anolik “X” platformunda videolu ve yazılı bir paylaşımda bulunarak kaçırılmadığını ve durumunun iyi olduğunu ifade etti.

-Rum polisinin önlemleri üst düzeyde

Fileleftheros gazetesi ise konuyla ilgili haberinde Rum polisinin, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısının akabinde geçen günden bu yana üst düzey alarm durumunda bulunduğunu yazdı.

Orta Doğu’daki durumun kötüleşmesinin ardından Güney Kıbrıs’ın aldığı güvenlik önlemlerinin dün başkanlık sarayında gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Komitesinin gündeminde bulunduğunu yazan gazete, Avrupa Birliği (AB) ve üçüncü ülke vatandaşlarının Güney Kıbrıs üzerinden tahliyesi maksadını taşıyan “ESTİA” kod adlı planın en üst düzeyde aktif hale getirildiğini kaydetti.

Toplantıda Estia planı haricinde Güney Kıbrıs’ın kendi vatandaşlarını ve ülkede bulunan yabancı menfaatleri korumak için aldığı önlemlerin de ele alındığını kaydeden gazete, Rum hükümetinden bir “kaynağın” gazeteye yaptığı açıklamada güvenlik birimlerinin hazırlık durumunun üst düzeyde bulunduğunu buna paralel olarak deniz sınırları ile Yeşil Hattın da sıkı bir şekilde denetlendiğini belirttiğini iletti.

Öte yandan havalimanları, limanlar, sinagoglar, yabancı okullar ve büyükelçiliklerde güvenlik önlemlerinin artırılmasının gerekli görüldüğünü de yazan gazete, Rum polisinin üst düzey hazırlık durumunda olduğunu ve ortaya çıkabilecek herhangi bir şey konusunda diğer birimler ve misyonlarla iş birliği halinde olduğunu ekledi.

-Rum hükümeti ve partiler endişeli

Rum hükümetinin ve siyasi partilerin bölgedeki durum ve İsrail’in olası yanıtı konusunda endişeli olduğunu da yazan gazete, yabancı ülkelerin vatandaşlarının savaştan kurtulmak için ne şekilde olursa olsun Güney Kıbrıs’a geldiklerini kaydetti.

İlk önceliğin Lübnan ve İsrail’de bulunan 100 civarında Kıbrıs vatandaşına verildiğini belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın planlarının günde 7 binden fazla kişinin kabul edilmesi ihtimalini öngördüğüne de işaret etti.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise dün yaptığı açıklamada hükümetin önceliğinin gerek Kıbrıs gerek de bölgede bulunan Kıbrıslıların güvenliği olduğunu söylerken, bölgede meydana gelen şeyin oldukça tehlikeli olduğunu, bununla birlikte Güney Kıbrıs’ın problemin bir parçası olmadığını ifade etti.

Gazeteye göre Rum siyasi partiler de açıklamalarında bölgede artan gerginlikle ilgili endişe ve korkularını dile getirdiler.