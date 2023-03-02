Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi ile Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü arasında çam kese böceği ile etkin mücadele kapsamında orman arazilerine kuş yuvaları yerleştirilmesi ve predatör böcek üretimi konularında işbirliği protokolü imzalandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, protokol orman arazilerine çam kese böceği mücadelesi kapsamında 5 yılda toplam 10 bin kuş yuvası yerleştirilmesi, bunların düzenli olarak kontrol edilerek bakımlarının ve verim analizlerinin yapılmasını içeriyor. Protokol ayrıca Orman Dairesi’nin çam kese böceği ile beslenen predatör böcek üretim laboratuvarının DoğaPark’ta kurulması ve işbirliği içerisinde çalıştırılmasını öngörüyor.

Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş protokol ile ilgili yaptığı açıklamada çam kese böceği ile mücadelede başarılı olabilmek için muhakkak entegre çözüme ihtiyaç duyulduğunu, çam kese böceği ile beslenen kuşların yuvalayabileceği ve çoğalabileceği kuş yuvalarının doğru bir biçimde yerleştirilmesi ve yine çam kese böceği ile beslenen predatör böceklerin üretilerek ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılmasının bu entegre çözümün 2 önemli bacağını oluşturduğunu dile getirdi.

Güneş ayrıca geçmişte Orman Dairesi olarak predatör böcek üretimi için çalışmalar yaptıklarını ve kısa dönemde başarılı sonuçlar da aldıklarını ama ne yazık ki çeşitli sebeplerden dolayı çalışmalarını sürdüremediklerini dile getirdi. Güneş, bu işbirliği sayesinde predatör böcek üretiminin daha sağlıklı ve sürekli olarak aksamadan yapılabileceğine inandığını belirtti.

DoğaPark direktörü Kemal Basat ise, Orman Dairesinin entegre mücadele yaklaşımının doğru olduğuna inandıklarını, bu kararın en verimli şekilde uygulanabilmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Predatör böcek üretim laboratuvarının DoğaPark’ta konuşlandırılacak olmasının, DoğaPark ekibinin de desteği ile üretim performansını ciddi şekilde arttıracağına ve çalışmalara süreklilik kazandıracağına inandıklarını belirten Basat, kuş yuvalarının ise verimli olabilmeleri için yuvaların doğru ölçülerde üretilmesi, doğru yerlere ve doğru şekilde yerleştirilmesi gerektiğini, akabinde düzenli bakım ve kontrollerinin yapılmasının şart olduğunu kaydetti.

- Yılda 2 bin kuş yuvası kurulacak

Protokol kapsamında yılda yaklaşık 2 bin, 5 yılda toplam 10 bin kuş yuvasının kurulması yanında, orman alanlarında bulunan mevcut kuş yuvalarının da kayıt altına alınacağını ve düzenli olarak bakımlarının ve kontrollerinin yapılacağını sözlerine ekleyen Basat, bu sayının fazla gibi görünse de etkin mücadele için şart olduğunu dile getirdi.

Güneş, entegre mücadelenin başarılı olabilmesi için kuş yuvaları ve predatör böcek üretimi haricinde mekanik mücadele, biyolojik ilaçlama ve tuzak kurma gibi yöntemlerin de eş zamanlı yürütülmesinin ve tüm bu çalışmalarının verim analizlerinin ve raporlamalarının yapılmasının şart olduğunu söyleyerek bu konuda destek verebilecek tüm paydaşları bir araya getirerek başarılı olabilmek için koordineli çalışmayı hedeflediklerini belirtti.