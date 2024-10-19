DAÜ'den yapılan açıklamaya göre, önceki gün 09.30’da gerçekleştirilen ziyarette DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yenal Süreç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Hakan Dikmen ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden yetkililer yer aldı.

Ziyarette Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Orbay uluslararasılaşmaya verdiği önem üzerinde durdu ve DAÜ ile iş birliği içerisinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Orbay ev sahipliğinden dolayı DAÜ’ye teşekkür etti.

Prof. Dr. Kılıç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile iş birliği içerisinde kongre düzenlemekten dolayı memnun olduklarını belirterek, DAÜ’nün her zaman akademik etkinliklere önem verdiğini vurguladı. DAÜ hakkında bilgi veren Kılıç, 45 yıllık eğitim hayatı boyunca DAÜ’nün birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptığını aktardı. DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin DAÜ’nün amiral fakültelerinden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, fakültenin uluslararası başarılarının, sıralamalardaki yerinin ve yayınlarının bunun kanıtı olduğunu belirtti.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile birlikte kongre düzenlemekten mutlu olduklarını belirterek, iki eğitim kurumu arasında önümüzdeki günlerde yapılabilecek iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Her iki eğitim kurumunun birbirlerinden çeşitli konularda yararlanabileceğini vurgulayan Besim, DAÜ olarak araştırma ve öğretime büyük önem verildiğini bunun da çeşitli uluslararası sıralama kuruluşları ve akreditasyonlarla tescillendiğini aktardı.

Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Prof. Dr. Orbay’a Kıbrıs’a özgü hediye takdiminde bulunuldu.