Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın öncülük ettiği ve Avrupalı aşırı sağ partilerden toplam 84 milletvekilini bir araya getiren "Avrupa'nın Vatanseverleri" ittifakı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) "ulusal egemenlik" vurgusuyla kuruldu.

Avrupa'nın Vatanseverleri ittifakı, kuruluş belgesinin kabul edildiği ve yönetim kadrosunun belirlendiği toplantı sonrası AP'de basın toplantısı düzenledi.

AP'de siyasi grup kurma koşullarını sağlamalarıyla birlikte resmen kurulduklarını duyuran Avrupa'nın Vatanseverleri, ittifakın başkanlık görevine Fransız aşırı sağ partisi Ulusal Birlik'in (RN) liderlerinden Jordan Bardella'yı seçti.

Birinci Başkan Yardımcısı Macar Yurttaş Birliği'nden (Fidesz) Kinga Gal olurken, diğer başkan yardımcıları Roberto Vannacci, Klara Dostalova, Sebastiaan Stöteler, Antonio Tanger Correa, Hermann Tertsch ve Harald Vilimsky olarak belirlendi.

İttifakta en fazla milletvekiline sahip parti 30 sandalye ile Bardella'nın RN’si olurken, onu sırasıyla 10'ar milletvekiliyle Fidesz ve İtalyan Lig Partisi izledi.

Aşırı sağcı partiler Çekyalı Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO), Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), İspanyol Vox, Hollandalı Özgürlük Partisi (PVV), Belçikalı Flaman Menfaati (VB), Portekizli Chega ve Danimarka Halk Partisi'nin de yer aldığı ittifak, toplamda 84 sandalyeye ulaşarak AP'de Hristiyan Demokratlar ve Sosyalistlerin ardından 3. en büyük grup oldu.

Avrupa'nın Vatanseverleri'nin siyasi grup olarak kurulmasıyla bir önceki AP döneminde faaliyet gösteren aşırı sağ Kimlik ve Demokrasi (ID) grubu dağılmış oldu.

- "AB'nin egemen uluslarımıza hükmeden bir süper devlet olmasına karşıyız"

Bardella adına söz alan Jean-Paul Garraud, ittifakta yer alan 84 milletvekilinin 12 ülkeyi temsil ettiğini belirterek, "AP'nin ve Avrupa Birliği'nin (AB) mevcut eylemlerini engellemek veya bunlara karşı çalışmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Biz Birliğin hiper federalizmine karşıyız. AB ne pahasına olursa olsun üye devletlere hükmetmek istiyor." dedi.

İttifakta yer alan milletvekillerinin "AB Komisyonu’nun diktelerine karşı" çalışacağını aktaran Garraud, "AB'nin üstünlüğüne karşıyız. AB'nin egemen uluslarımıza hükmeden bir süper devlet olmasına karşıyız. Biz egemenlikten yanayız. Bizler egemenlikçiyiz." ifadelerini kullandı.

Garraud, "kimlikler ve egemenliğe" saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, "Ulusal kimliklerimizin ayaklar altına alınmasını istemiyoruz. Bir AB inşa etmek için çalışacağız ancak kurulduğu zamanki temel kurallara dayalı bir AB." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin iklim politikalarını oluşturan Yeşil Anlaşma ile göç politikasının ittifakın etki sahibi olmak ve baskı yapmak istediği başlıca konular olduğunu dile getiren Garraud, "Önerilerimizin Komisyon'un hegemonyasına ve bugün parlamentoda var olan ancak son seçimlerle sarsılan çoğunluğa karşı mücadele etmesini istiyoruz." diye konuştu.

- Le Pen ile Meloni arasında "köprüler yakılmadı"

AP seçimleri öncesi ve sonrasında RN lideri Marine Le Pen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ittifak kurma ihtimaline yönelik çıkan söylentilere ilişkin soruya yanıt veren Garraud, şunları kaydetti:

"Elbette belirli üye ülkelere özgü bazı ulusal hususlar bulunuyor. Siyasi grubumuz yekpare bir yapı değil. Dolayısıyla elbette farklı tonlar ya da nüanslar olacaktır. İtalya söz konusu olduğunda durum böyle olabilir ama bu köprülerimizi yaktığımız ya da temas halinde olmadığımız anlamına gelmiyor. İki ülke arasında temaslar var ve bence her şey doğru yönde ilerliyor."

Garraud, ID grubundan ihraç edilen Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin gruba dahil olup olmayacağı sorusuna ise "Le Pen'in konuyla ilgili söyledikleri çok açık. AfD'nin kendisini geliştirmesi, düzenlemesi ya da uygun gördüğü şekilde organize etmesi kendisine kalmıştır ancak şu anki durum itibariyle pozisyonumuzu değiştirmedik." yanıtını verdi.

- "Yakında başka partilerin ve milletvekillerinin de katılacağını umuyoruz"

Birinci Başkan Yardımcısı Gal, ittifakın AP seçimlerinde "değişim arzusunu dile getiren milyonlarca Avrupalıyı temsil ettiğini" vurgulayarak, “Bizler sadece statükoyu ve iktidarda olanların kendi güçlerini ve Brüksel'in anti demokratik yapısını korumayı amaçlayan siyasi eylemlere şiddetle karşıyız." ifadesini kullandı.

"Brüksel bürokratlarının ulus devletlere zarar veren merkeziyetçi kararlarına" karşı mücadele edeceklerini dile getiren Gal, uzun vadede hedeflerinin AB politikasını değiştirmek olduğunu aktardı.

Gal, "Yakında başka partilerin ve milletvekillerinin de katılacağını umuyoruz. Katılmak isteyen başkaları için de kapımız açık. Benzer değerleri paylaşan muhafazakar sağ siyasi güçlerle de ittifak arayışındayız, birlikte arzu ettiğimiz değişikliklere ulaşacağız." diye konuştu.

Başkan yardımcılarından Dostalova da "göçmen karşıtlığı" mesajı vererek, "Yeşil ideoloji yüzünden AB genelinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini düşüren çok sayıda davetsiz göçmeni kesinlikle istemiyoruz ve her vatandaşın kendi ülkesinde kendini evinde hissetmesini istiyoruz." dedi.

Son yapılan AP seçimlerinde aşırı sağın güçlenmesinin ardından siyasi partiler arası ittifaklar da şekillenmeye başlamıştı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da 30 Haziran'da bir araya gelen aşırı sağcı ve AB karşıtı FPÖ, Fidesz ve ANO temsilcileri, AP'de "Avrupa'nın Vatanseverleri" (Patriots for Europe) adını verdikleri ittifakın kurulduğunu duyurmuştu.