Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine rağmen, Netanyahu'yu ülkesine davet edeceğini söyledi.

Orban, Macaristan Devlet Radyosu’na güncel konular üzerine açıklamalarda bulundu.

UCM’nin dün İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararına değinen Orban, mahkemenin kararını "ateşe benzin dökmek" olarak yorumladı.

Orban, UCM’nin kararıyla yüzleşmek gerektiğini ileri sürerek, "Bu nedenle, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu bugün Macaristan’a davet edeceğim. Gelmesi durumunda, UCM’nin kararının burada hiçbir etkisinin olmayacağı ve içerdiği şartlara da uymayacağımızın garantisini kendisine vereceğim." dedi.

Burada sadece Macaristan-İsrail ikili ilişkilerinin görüşüleceğini kaydeden Orban, böylelikle Netanyahu’nun güven içinde görüşmelerde bulunabileceğini ifade etti.

UCM, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emrinin çıkarıldığını duyurmuştu.