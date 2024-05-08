Onur Haftası “Adaletin rengi ne?” sloganıyla bugün başladı. Onur Yürüyüşü ise 17 Mayıs'ta yapılacak.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamada, temel insan hak ve özgürlüklerinden taviz verilmeden ve hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan toplum içinde bir arada var olma isteği vurgulanırken, “Varlığımız tehdit değil, çeşitliliğimizdir! Hayatın her alanında LGBTİ+ birey vardır ve var olmaya devam edecektir. Bu toplumun tüm bireyleri için, eşit ve adil bir yaşam yaratmak; hepimizin yaşam hakkını korumak da yetkililerin en birincil sorumluluğudur.” denildi.

LGBTİ+ bireyleri yok sayan, norm dışı gösteren, nefret söyleminin öznesi haline getiren tüm söylem ve uygulamalara tepki gösterilen açıklamada, 17 Mayıs'ta saat 18.00'de Suitex önünde başlayacak yürüyüşe davet çağrısı yapıldı.

Açıklamaya göre, 17 Mayıs Organizasyon Komitesi’nde yer alan örgütler şunlardır:

"Kuir Kıbrıs Derneği, Mağusa Gençlik Birliği Derneği, Bağımsızlık Yolu, Girne Gençlik Derneği, Toplumcu Demokrasi Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, SOS Çocuk Köyü Derneği, KTAMS, Anonim Gençlik Örgütü, DAÜ Unicorn Kulübü, İnsan Hakları Platformu, Mülteci Hakları Derneği, Baraka Kültür Merkezi Derneği, Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Evrensel Çocuk Hakları Derneği"