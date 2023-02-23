ONCA ANNE VE BABANIN YAŞAMI SÖNDÜ SANİYELER İÇİNDE!

ÖTE YANDAN DA ANNE VE BABALIĞI HAK ETMEYENLER HALA NEFES ALIYOR İÇİMİZDE!



Sen nasıl bir ANNESİN?…

Sen nasıl bir BABASIN?…

SİZLER NASIL VARLIKLARSINIZ?…

ÖNCELLİKLE TÜM ANNELİĞİN VE BABALIĞIN HAKKINI VEREN GÜZEL ANNELERİMİZİ VE SEVGİLİ BABALARIMIZI TENZİH EDİYORUM BU YAZIMDA…

İnsanın hayatta ki en güzel projesi “ÇOCUKLARI”dır. Onları sizler yaparsınız, her karışımın’dan sizler sorumlu olursunuz. Ayaklarına taş değmesin diyerek titreye titreye büyütürsünüz onları. Başarıları ile de başarısızlıkları ile de gurur duyarsınız. Sizin onlar, siz yaptınız. Kundaktan toprağa kadar her şeyleri ile sorumlusunuz.

Onlar seçmiyor ailelerini, ama aile çocuğunun geleceğini de yaşamını da en iyi şekilde kendi seçer ve de kendi inşa eder. Çocuğun ilk öğretmeni anne ve babasıdır. Ne verirsen o hamura o şekli alır. En başta sevgi, saygı, korumak, kollamak, her anında yanında olmaktır evebeyinlik.

Anne ve baba olanlar çok daha iyi biliyorlar bu duyguyu. Evlat cennettin kapısı derler bizde. Kızı oğlanı ayırt edilmez. Bütünü yarımı olmaz. Her aile her evebeyin evlatları için çalışıp çabalar. Onların varlıklarını , geleceklerini en iyi şekilde şekilendirmek istiyor ve uğaşıyor.

Ama gelin görün ki bazı varlıklar ki ben bunlara bir sıfat bulamıyorum, bu aklı eveller bu insanlıktan uzak olanlar, bu evladına her türlü işkenceyi yapabilenler, bu ağır hasta varlıklar da ne yazık ki bu hayatta nefes alıyorlar ve kim bilir belki de aramızda dolaşıyorlar.

Defa kez yazdık anlattık ve sorduk da tabi ki. Bu vasıflara sahip, bu karakterleri hurdaya dönmüş, bu kendilerin de her türlü hakkı mübah gören sözümüz ona annelik’ten babalık’tan uzak yaşamaya bile hakları olmayan bu cisimlere nasıl cezai yaptırım uygulanıyor?

Şöyle soralım bu güne kadar kendi evladına , başkasının evladına , her hangi bir insana istismar eden, tecavüze kalkışan ve yapan, darp edenler ve tüm bu suçlardan muzdarip olanların cezaları ne kadar?

Ne kadar ?

Yine soruyoruz ne kadar ceza alıyor bu varlıklar?

Ne kadar alıyorlar ki bu suçların önüne geçilmiyor. Ne kadar ki, hala son sürat devam ediyor ve onca çocuğumuz insanımızın hayatları, psikolojileri ve gelecekleri kararıyor. Gördüğü muameleyi artık kaldıramayan ve tak eden çocuklarımız konuşana kadar neden bu tür insanlara kayda değer cezalar verilmiyor. Örnek olacak ve asla bu tür olaylara yeltenmeyecek duruma niye getirelemiyor bu kesim.

Hadi aklı evvelsiniz diyeceğiz ki bunun adı çok daha başkadır. Bu kadar yaşanılmışlık varken hemen hemen her gün bu tarz haberler ile sarsılıyorken , sizler nasıl olur da hala bu sapkın duygularınızı icra edebiliyorsunuz aaa insanımsı varlıklar.

Ben şahsım adına bir cevap vermek istiyorum. Salı günün manşetlerini açınız ve bakınız. 12 yaşındaki misafir çocuğu İSTİSMAR eden başka bir varlığa suçun üst sınır cezası olan 6 yılı ne kadar çoook değil mi? Yazık!!! 4 yıla indirerek hapsediyor. Soralım bakalım İSTİSMARA uğrayan çocuğumuzun maf edilen geleceği, psikolojisi , katledilen çocukluğu 4 yılda mı düzelecek? Eskisi gibi olması için 6 yıl yeterli mi olacak?

İşte bu yüzden durmak bilmiyor bu vakalar. Aklı başında bir insan zaten bu tarz davranışlar içerisine asla girmez de. Ceza yoksa SUÇ hep var ve var olacak.

Gelelim sana sözüm ona ANNE olacak olan varlık…

Annelik çok yüce bir makamdır. Annelik bambaşka bir olaydır. Yerinin asla dolmayacağı ve kendine has kokusu ile cenneti ayakları altında tutan tek varlıktır.

*Sen nasıl bir canlısın, varlıksın ki küçücük çocuğunun başına dünya yıkılıyor ve buna sessiz kalabiliyorsun?

*Sen nasıl bir etten kemikten yapılmış varlıksın ki evladının yaşadıklarını saklamaya çalışıyorsun?…

*Sen nasıl bir karaktere sahipsin ki, kendi canından kanından olana bunu reva görüyorsun?…

Biz söyleyelim mi?

Sen ANNELİĞİ HAK ETMEYEN ÖMÜR BOYU BU DUYGUDAN MEN EDİLMESİ GEREKEN VE TOPLUMDA YERİN OLMAYAN FUZULİ BİR VARLIKSIN.

Ya sana ne demeli sözüm ona BABA…

*Akıl hastası olsan reva görülmez bu yaptığın. Oğlum diye dünyalara getirdiğin yavruya hangi kafa, hangi nefis, hangi duygu ile bunu yapabildin?

*Nesin sen ? Kimsin sen? Bunu yapma hakkını kim vermiş sana?…

*Babaymış sen ve senin gibilerin şu sıra bir bardak suya bile hakkı yokken, el kadar yavrunun geleceğini nasıl karartırsın?…

*İnsan olamamış bir varlık olarak sapkın ve de insanlık dışı emelerine küçük bir çocuğu nasıl alet edebiliyorsun?…

Siz ve sizin gibi varlıkların ebedi güneş yüzü görmemesi gerekiyorken ,bir nevi cinayete teşebbüsleriniz bu ülke de pek kayda değer görülmüyor. Bu yüzdendir ki, bu tür iğrenç ötesi klinik vakaların devamı hep gelecektir ne yazık ki.

Psikologların haberi olana kadar, kaç evladımız daha böyle katledilecek kim bilir.

Bazı kişiler asla ANNE ve BABA olmamalı..

ÇOCUKLARIMIZI İNSANLARDAN KORUYALIM!

KARAKUŞ