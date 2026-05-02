Afrika’nın bazı bölgelerinde altı aydan küçük çocukların yüzde 18’ine kadarında sıtma görülebiliyor fakat bu küçükler için güvenli bir tedavi yöntemi bulunmuyordu. 2024’te 610 bin kişi sıtmadan öldü. Bunların yaklaşık dörtte üçü Afrika’da beş yaşın altındaki çocuklardı.

DSÖ, sıtmalı bebeklerin bugüne kadar daha büyük çocuklar için tasarlanmış formülasyonlarla tedavi edildiğini ve bunun da ‘doz hataları, yan etkiler ve toksisite riskini artırdığını’ belirtti.

The Guardian’ın haberine göre Tıp uzmanları iki kilo ağırlığındaki bebeklerin tedavisinde bile kullanılabilen Coartem Baby’nin tedavi alanındaki boşluğu dolduracağını umuyor. İlaç, anne sütü de dahil olmak üzere sıvılara çözülebilen tatlı kiraz aromalı tabletler halinde sunuluyor.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Yüzyıllar boyunca sıtma, çocukları ebeveynlerinden, toplulukların sağlığını, zenginliğini ve umudunu çaldı. Ancak bugün, durum değişiyor” dedi.

Coartem Baby artık DSÖ ön yeterlilik onayına sahip; bu da ürünün kalite, güvenlik ve etkinlik açısından uluslararası standartları karşıladığını ve özellikle Sahra Altı Afrika’da sıtma oranlarının yüksek olduğu birçok ülke için tedarikin mümkün kılacağını gösteriyor.

Ghebreyesus’a göre yeni aşılar ve tanı testleri, sivrisinek kaynaklı hastalığa karşı mücadelede önemli bir dönüm noktası.

Çok uluslu ilaç şirketi Novartis ve Medicines for Malaria Venture (MMV) tarafından geliştirilen Coartem Baby, artemeter ve lumefantrin adlı iki sıtma ilacı içeriyor.

Novartis tedavinin ‘çoğunlukla kar amacı gütmeden, sıtmanın yaygın olduğu bölgelerde’ kullanıma sunacağını duyurdu.

İlaç, bebeklerin, annelerinin hamilelik ve emzirme döneminde anneden aldıkları bağışıklıkla sıtmaya yakalanamayacağına dair tarihsel yanılgıyı sorgulayan sayısız araştırmanın ardından üretildi.

Tedavi yöntemi Gana’da uygulanmaya başlandı. Şu anda sekiz aylık bebek Wonder, 12 haftalıkken ilacı alan ilk hastalardan biriydi. Wonder, yüksek ateşle hastaneye kaldırılmış, kanında yüksek seviyede sıtma paraziti olduğunu görülmüştü.

Hastanedeki doktorlar Coartem Baby’ye erişmeyi başardılar ve bugün Wonder sağlıklı.

Gana’nın Ankaase kentindeki Methodist hastanesinde görev yapan çocuk doktoru Dr. Emmanuel Aidoo, “Bebeklere özel tasarlanmış yeni bir tedaviye sahip olmak bize güven veriyor” dedi.