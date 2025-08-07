KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, “Erenköy Direnişi, sadece bir savunma değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık iradesinin sembolüdür.” dedi.

Ömürlü, Erenköy Direnişi’nin 61. yıl dönümünü için yayımladığı mesajda, Erenköy Direnişi’ni gurur ve şükranla andıklarını belirtti.

Ömürlü, mesajında “8 Ağustos 1964 tarihinde Kıbrıs Türkü, adadaki varlığını, onurunu ve özgürlüğünü korumak adına tarihî bir duruş sergilemiştir. Yurtdışında eğitim gören yaklaşık 700 Kıbrıslı Türk gencimizin, vatan aşkıyla yollara düşerek Erenköy’e ulaşmaları ve halkla omuz omuza vererek Rum saldırılarına karşı kahramanca direnmeleri, Kıbrıs Türk halkının inanç, irade ve kararlılığının en büyük göstergelerinden biridir. Bu direniş sayesinde, halkımız dünyaya açıkça ilan etmiştir ki; Kıbrıs Türkü hiçbir zaman esareti kabul etmemiştir ve etmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Erenköy Direnişi’nin hala yol gösterici olduğunu ve gelecek nesillere bu direnişi anlatmayı bir görev bildiklerini belirten Ömürlü, Kıbrıs Türk halkın, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaya devam ettiğini kaydetti.